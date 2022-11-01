民進黨宜蘭縣議員張秋明（右），交棒給女兒張芷珊（左），以無黨籍參選。（張芷珊競選總部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

年底大選逼近，藍綠許多參選人交棒給下一代，由年輕人出馬競選；其宜蘭縣議會議長張建榮證實下屆不參選，交棒給長子張勝德加入宜蘭市縣議員選戰；另民進黨縣議員張秋明，也交棒給女兒張芷珊，以無黨籍參選；期盼政治生涯世代的傳承，盼能帶來年輕的新氣象。

張建榮表示，都76歲了，從政也40餘年，剛好任期屆滿，就讓其長子張勝德繼承他的衣缽；張笑談，能為民服務、替人民監督政府、爭取更多福利，是他的興趣，遂政治的路不辛苦，才想讓張勝德接續他的政治生涯，一切以平常心看待，期盼其子能邊做邊學、自由發揮，最重要的就是要有服務人民的心。

張勝德指出，有次要申請公益活動的計畫，急迫需要申請經費，但機關卻百般刁難，當下就思考，爸爸議長身分的關係，幫助很多民眾，那他如從政，一定可以做更多公益、服務更多人；原定在爸爸身邊學習更多公共事務，但他忽喊要退休，遂攬下爸爸衣缽的重任，直言「任務來了，就勇往直前、不退縮。」

張秋明表示，女兒張芷珊從研究所畢業、日本留學回國後，就一直在服務處協助他處理民眾的請託事務，決定要繼承他的政治路。他指出，因民進黨有數位代表黨團參選冬山鄉縣議員，為不傷黨團和氣，未爭取黨內提名，故女兒是以無黨籍參選。他傳承給女兒的初衷是，「不買票、實在做」，認真做事獲取鄉民的認同。

張芷珊說，在爸爸縣議員服務處擔任主任4年多來，每每看到鄉親進服務處請託時，那焦慮、難過的神情，就想盡力幫助他們，當解決問題後，看到他們露出安心的笑容，更堅定她從政的心，加上從小耳濡目染，想盡最大的力量、爭取更大的福利，提升宜蘭的建設，讓冬山更好。