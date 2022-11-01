無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦1日上午被民進黨被質疑6年前曾開賭場，而且因債務糾紛被槍擊。對此，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘陣營也質疑，鍾東錦是否與坤輿掩埋場有密切關係，還有沒有其他前科、有沒有涉及賭債糾紛被槍擊，都應向選民誠實說明。

謝福弘競選總部發言人陳星宇說，鍾東錦與造橋坤輿掩埋場的密切關係，是可受公評且應受監督的公眾議題，特別是從3月至今，一直有媒體報導他和坤輿掩埋場的地主宋久文合開公司，關係令人質疑，鍾東錦雖然一再撇清，但又被揭發曾經投資砂石業者，財產申報更隱䁥對砂石業者的投資，加上柯文哲也公開講過鍾東錦曾經是坤輿掩埋場的股東，顯示鍾與地方業者的投資一直沒有誠實交代。

陳星宇指出，鍾東錦被人揭發犯下傷人致死等等前科，顯示根本沒有誠實面對選民，鍾東錦還有沒有其他前科？有沒有涉及賭債糾紛被槍擊？有沒有和坤輿掩埋場的地主宋久文合開公司？應向選民誠實說明。

陳星宇表示，至於鍾東錦指控徐定禎與地方的瀝青業者貓哥是結拜兄弟，關係匪淺，也顯示鍾東錦與徐定禎與地方派系盤根錯節，只有謝福弘一路清清白白以專業服務地方數10年，專注在環境及水利的維護，為苗栗創造經濟發展的有力支持，相信民眾對於地方派系及砂石業者的投資、勾結都已經無法容忍，選擇清清白白的謝福弘絕對是選民最理智的選擇。