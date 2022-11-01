美國五角大廈希望使用稱為積層製造（Additive Manufacturing）的先進製造工藝來設計並製造可在極端條件下運作的高超音速武器和載具系統，積層製造是3D列印技術中的其中一種，若能以這項製成做出能夠承受5馬赫以上機動的性能的產品，那麼這項技術將能向下兼容，從而使得所有類型的武器生產受益。

據《防務新聞網》（DefenseNews）1日報導，因美國國防部希望能夠在2023財年部署其首個高超音速能力，官員們強調需要鞏固工業基礎並確保項目能夠從開發順利過渡到生產。透過一項名為「提高積層製造成熟度-空氣進氣高超音速」（GAMMA-H）的計劃，它的目標是用於構建可在5馬赫以上行駛和機動的系統的材料和製造工藝。

The Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics, or GAMMA-H, initiative targets materials and processes. https://t.co/ZCuA05ECYR — Federal Times (@FederalTimes) November 1, 2022

在10月28日發布的提案請求中，美國國防部開出需求，讓大大小小的公司以及學術界提交使用積層製造開發高超音速零組件的原型提案，積層製造利用電腦輔助設計軟體，而且常常使用先進的材料來製造組件。

國防部長製造技術計劃辦公室副主任德弗里斯（Kevin DeVries）在一份聲明中說：「我們需要用積層製造工藝生產的材料來突破極限。」「科學已經證明這是可能的，但這種做法還不夠廣泛。」

GAMMA-H鼓勵進一步採用突破性技術。由於用於構建高超音速系統的部件必須在極端條件下運行，因此它們必須能夠承受高溫和其他機械應力，如此這樣這樣先進的規格和材料。而GAMMA-H的前提是，讓積層製造技術可以幫助提高這些零件的品質並減少製造高超音速載具或武器所需的組件數量。

美國海軍正在與製造技術項目辦公室合作運行這項工作。提案將於12月12日到期，該部門的目標是快速完成遴選過程，但沒有給出時間表。

五角大廈採購執行官拉普蘭特（Bill LaPlante）在9月的國防新聞發布會上發表談話說，國防部及其工業基地需要專注於解決這些類型的製造挑戰，為增加產量做準備。

「你有非常困難的材料問題、熱管理問題、空氣動力學問題，」說。「因此，生產是一門藝術。而當你以前沒有做過或者很長時間沒有做過的時候，你必須重新學習它。」