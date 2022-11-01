台海局勢緊張，美國海軍司令更警告，美方評估共軍最快今年就會展開攻台行動，國民黨立委鄭麗文質詢時詢問，台海何時可能發生戰端、若發生戰端如何定義是否勝仗？國防部正邱國正強調，台灣有絕對勝算，只要敵人沒把旗子插在中央政府所屬部會的頭上，「他就沒有贏」。

行政院長蘇貞昌1日列席立法院施政報告並備質詢，鄭麗文表示，美國海軍作戰部長評估最快今年中共就會武力犯台，美國中央情報局長也說共軍2027年前做好武力犯台準備，而國防部是否有評估，台海什麼時候最危險、最有可能發生戰端？

邱國正指出，就建軍備戰來講，無時無刻都存在，是隨時在做的工作，任何一個學者專家他學有專精，立論都有其基礎，但不能一句話他們就要跟著回答有何看法，國防部有評估但沒有必要在這裡談，民主自由國家都有言論自由，但國軍不會參與討論。

邱國正表示，若共軍真要吃了秤砣鐵了心，20、30年前就有能力攻打離島，為什麼沒有打？建軍備戰是長期準備，我們為了下一分鐘下一天在準備；鄭麗文痛批，這樣的回答太過模糊，武器有無到位，未來戰略評估是什麼，又或是明年或30年後有危險，都會影響到建軍與戰備。

鄭麗文質疑，若兩岸戰爭開打，認為台灣勝算有多少？邱國正強調，就軍人、國防部長立場，「對於我們部隊絕對有信心，絕對打到底」，但沒有任何國家會篤定如何，都在做最周延的準備。

對於如何定義台灣打贏戰爭？邱國正認為，敵人只要沒有登陸，沒把旗子插在各中央部會所屬部會頭上，「他就沒有贏」，認為台灣有勝算，但絕不會挑釁並且都在準備，「自己作為國防部長絕對不會說有種過來」，讓對方評估是否能承擔犧牲， 強調台灣必須要靠自己。

「台灣越團結準備越充分，勝算就會越大」行政院長蘇貞昌舉例，西元208年曹操率80萬大軍，劉備、孫權兵力不到5萬，當時分析是曹操會打贏，前一天曹操還發表短歌行稱要打勝仗，但最後誰輸誰贏？強調軍隊與戰爭不能這樣計算，也不是學校考試，必須按著行事曆走。