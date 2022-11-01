80歲金鐘視后馬之秦今(1日)驚傳在睡夢中離世，而據她所屬教會牧師透露，她是很滿足離開的，不過現有消息指出，其實她3年前罹患漸凍人症，健康就開始每況愈下。

據《鏡週刊》報導，馬之秦近年來身體狀況不佳，但教友們多半也不知詳情，只知道她常這裡痛、那裡痛，原來她已罹患漸凍人症，而她所屬教會的牧師透露，「3年前發現，現在她安息主懷了，過世的時候面容很安詳」，並表示教會的人會協助處理她的後事。

國立藝專影劇科畢業的馬之秦，17歲時以電影《金色年代》出道，1974年加入中視，演過《愛心》、《女巡按》、《一剪梅》等劇，並以《昨夜星辰》獲得第20屆金鐘獎女演員獎，從影逾50年演過不少戲劇和電影。

而除了演藝事業豐富，馬之秦的感情生活也相當精采，敢愛敢恨的她，有過3段婚姻和4個孩子，人生堪比戲劇。而她今傳出在家中安詳過世，享壽80歲，對此，「藝人之家」施立民牧師表示，「馬姐今早睡夢中安詳離世，昨天她神智還很清楚，是很滿足離開，她的家人都在旁邊。」