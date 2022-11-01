我國10月13日起放寬邊境管制，同時解除禁團令，台灣規模最大的2022 ITF台北國際旅展將於11月4日至7日在南港展覽館登場，各航空業者看好旅遊復甦，紛紛恢復參展，並祭出優惠折扣。

中華航空3大全新航點，台北－宿霧4800元起，台北－峴港6500元起，台北－清邁7000元起；國人喜愛的日本航線，台北－沖繩7566起，台北－福岡9790元起，台北－東京1萬947元起。參加線上投票活動，還有機會抽中5折機票。

星宇航空首度參加ITF旅展，將首度曝光A350-900新機的頭等艙。旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，還加贈航點杯、行李束帶、帆布袋等好禮，星宇小舖也將進駐旅展，提供現場購買9折優惠。

長榮航空於線上旅展祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園－成田最低未稅價1萬1096元起，適合悠閒度假的台北－宿霧航線未稅最低價5924元起，台北－維也納直飛航線未稅價2萬3905元起，台北－布里斯本航線未稅價2萬748元起，是今年以來難得的優惠。

華信航空推出ITF旅展限定優惠，手機APP搶先購票享75折優惠、華信假期國內全航線2天1夜2999元起。凡使用華信APP購買國內機票，只要輸入「ITFMDA」6個字母的折扣碼，即可享有75折優惠，活動自11月4日至13日止，限量1000名。

台灣虎航推出全線促銷單程未稅1299元起優惠價，線上購票輸入專屬折扣碼能享92折，現場購票則享88折再送限量成交禮。旅展期間同步推出線上旅展，促銷期間為11月4日上午10時至7日晚間11時59紛止，可訂購的旅行期間為11月8日至2023年3月25日。

新加坡航空推出早鳥優惠票價，即日起至11月8日前購買新航機票享熱門航點經濟艙最高9折優惠。KrisFlyer新航集團獎勵計劃會員於11月份於新航官網購票，並於11月1日至12月31日期間完成旅程，將可額外獲得25％紅利哩程。