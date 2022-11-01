桃園市長鄭文燦表示，航城路二段通車象徵達成客運園區發展的重要交通條件。（蔡明亘攝）

為完善桃園市大園區聯外交通，桃市府與內政部合作推動客運園區到機場聯絡道路工程，分2期施作，第1期耗資7億元，自環區北路及環區東路口沿都市計畫邊界抵達老街溪終點，全長約2.4公里，命名為「航城路二段」今日通車，以外環道形式紓解大園市區與交流道壅塞交通，第2期工程預計明年8月完工，未來全線通車後，民眾前往航空城特定區可縮短20分鐘車程。

客運園區到機場聯絡道路工程總經費15億元，由中央補助7.7億元、桃市府負擔7.3億元。第1期工程全長2.474公里，路寬30公尺，涵蓋4座橋樑，由營建署施作，從桃園航空貨運暨客運園區都市計畫邊界跨過雙溪口溪和平支線，沿大園都市計畫邊界至終點老街溪。

桃園市長鄭文燦出席通車典禮表示，今第1期路段正式通車，命名為航城路二段，率先提供航空城西側地區快捷聯絡服務，以外環道形式串聯客運園區與機捷，避免車流行經大園市區，完善大園區、客運園區與航空城間聯外交通並帶動周邊發展。

桃市府工務局長賴宇亭說明，航城路二段設計兼具節能減碳、循環經濟理念，納入灌排水、景觀、LED照明與纜線管路埋設等整合工程，便於保養和維護。此外，分隔島的路燈和號誌桿也以飛機元素設計，融入在地特色，路旁也設置人行道與景觀綠帶，提供安全舒適休憩環境。

鄭文燦提到，航城路二段通車象徵達成客運園區發展的重要交通條件，第2期路段從老街溪橋延伸至機捷A15大園站，全長約1公里，工程施作中，預計明年8月完工。

鄭文燦說，未來全線通車後，可有效串聯客運園區至機捷大園站，並與水源路、華興路、和平西路等重要道路相交，民眾日後若要前往航空城特定區，不需繞進大園市區，行車時間從40分鐘大幅縮短至20分鐘，同時解決國道2號大園交流道與市區壅塞情形。