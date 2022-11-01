在面試新工作時，難免會被人資問到前份工作的離職原因。日前一名女網友表示，自己曾待過7間公司，每次離職都是因為「公司倒閉」，她深怕自己的履歷會讓面試官質疑，特地崩潰發文求助，而貼文曝光後，一名擔任人資的網友也說，真的會怕公司倒閉，不過卻讓許多網友嗨翻了。

原PO在論壇Dcard發文表示，自己最近才從計時人員轉為正職，但公司突然通知要終止營運，下令各部門直接解散，讓她很無奈。原PO透露，出社會至今已有10年，期間換了7份工作，在職時間長則6、7年，短則1個月，不過離職的原因全都是「公司倒閉」。

對此原PO感到相當崩潰，認為自己的工作運奇差無比，現在就連想要找新工作面試，都擔心履歷上的離職原因會讓人資懷疑，直說：「誰來拯救我的工作經歷呀！」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，有一名科技業人資回應，雖然不會質疑履歷造假，但還是會暗自心想，「這個人很帶賽，會怕公司倒閉」；其他網友則說，「拜託妳來我們公司，妳的運氣很適合我們」、「我願意付錢委託你去我前公司上班！你的長才太珍貴了，可以造福很多人」、「真的地獄倒霉鬼耶」、「其實可以去諮商一下，希望妳鼓起勇氣繼續，一切都會好起來的」。