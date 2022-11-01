凡在今年地價稅開徵期間內(11月1日至30日止)，使用e化(行動支付、網路或電子支付帳戶)繳納成功者，就可參加抽獎活動。(圖／金門縣稅務局提供)

連續3年以約定轉帳繳納金門縣地價稅成功者，也可參加抽獎活動。(圖／金門縣稅務局提供)

2022年金門縣地價稅稅單已全面寄出，凡在今年地價稅開徵期間內(11月1日至30日止)，使用e化(行動支付、網路或電子支付帳戶)或連續3年約定轉帳繳納金門縣地價稅成功者，就可參加抽獎活動，最高可得3600元賣場禮券，歡迎民眾踴躍參加。

稅務局說明，為方便民眾繳納稅款，提供多元之繳稅管道，行動支付方式有二，一是下載行動支付繳稅業者或繳稅銀行之App (目前共有20個)，就可以信用卡或晶片金融卡繳稅；二是在金門監理站或稅務局，持稅單臨櫃以行動支付感應、信用卡刷卡繳稅。

網路繳稅則透過網際網路或掃描稅單上QR-Code連結至〝網路繳稅服務網站〞(https://paytax.nat.gov.tw)，就可以信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶或晶片金融卡繳稅。電子支付帳戶則是下載繳稅業者APP(目前共有5個，可繳納地方稅共計2個)可選擇銀行帳戶或信用卡等方式支付。

另約定轉帳繳納地價稅抽好禮活動，則是2022年及前2年使用約定帳戶轉帳繳納地價稅，且連續3年稅款提兌成功之納稅義務人，就可參加抽獎活動。相關詳細的活動內容、行動支付APP、電子支付帳戶APP及繳納步驟，請上網到金門縣稅務局網站的活動專區，有詳細說明。

稅務局表示，今年提供符合抽獎資格的獎品有好禮一：3600元賣場禮券各1名；好禮二：600元賣場禮券各10名，共計22名。稅務局將於今年12月底前在公正人士見證下，辦理活動抽獎。

稅務局特別提醒，2022年地價稅繳納期限至11月30日止，若逾期繳納，每逾3日將會加徵滯納金，最高至10％，請記得如期繳納。納稅人如未收到或遺失稅單，亦可以電話、傳真或就近向該局洽詢，電話：(082)325-197、傳真：(082)371-217，將有專人竭誠為您服務。