英國男星提姆羅斯(Tim Roth)曾演過不少經典電影，包括《海上鋼琴師》、《霸道橫行》、《黑色追緝令》、《決戰猩球》、《無敵浩克》及《八惡人》等，他與時尚設計師妻子育有兩個兒子，不料25歲的小兒子傳出因癌症病逝的消息，讓許多人憂心他的身體狀況。

英國61歲男星提姆羅斯的小兒子科馬克（Cormac Roth）2021年被診斷患有第三階段生殖細胞癌，不料近日家人宣布他的死訊，他於10月16日病逝，得年25歲，提姆羅斯的妻子妮基（Nikki）和其他家人表示「他是不可替代的，他總是充滿能量，既善良又狂野」，聲明中透露科馬克是在家人的懷抱中安詳死去，並補充「直到最後一刻他仍保持著幽默」。

科馬克在音樂領域相當有天賦，2018年曾發行名為《Python》的專輯，也曾為電影《New Order》配樂，平時會發布原創歌曲，社交平台上時常可以看到他抱著吉他的照片，今年7月他透露自己2021年11月被診斷出患有第三階段生殖細胞癌，影片中的科馬克面無表情地彈奏吉他宣洩情緒，他的黑髮全數剃光，光頭模樣看起來有些憔悴，他透露即使他努力對抗疾病，盡所能去治療，仍使他失去半數聽力和60磅（約莫27.22公斤）的體重。

當時科馬克表示雖然病情不樂觀，但他沒有失去求生意志，也不曾影響他對音樂的熱愛，並呼籲大家如果身邊的人受到癌症影響生活，請隨時伸出援手幫助他們，「請務必做你們熱愛的事情，生命短暫，你永遠不知道什麼時候會輪到你」。