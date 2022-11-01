根據統計，年過半百的男性就有50％以上的人，因攝護腺肥大造成生活困擾，然而近年來，攝護腺肥大逐漸年輕化，與工作、生活飲食息息相關。對此，營養師李婉萍指出，若是頻尿、小便不順，恐是攝護腺肥大，平時可多吃3類食物保養。

李婉萍在臉書粉專PO文指出，攝護腺肥大會影響到排尿、射精，出現頻尿、尿急、疼痛、小便滴滴答答、尿失禁等症狀，嚴重者甚至導致膀胱尿道感染及腎水腫，不僅造成男性極大的困擾，甚至影響到生活品質。

李婉萍表示，平時可多吃3類食物保健，包括「富含茄紅素」的食物，減緩症狀，例如番茄、西瓜、木瓜、紅甜椒、葡萄柚；以及瘦肉、魚類、蛋黃、牡蠣等「含鋅食物」；第三則是多吃蔬菜水果，裡頭的抗氧化成分能降低罹患風險。

最後李婉萍也提醒，50歲以上男性每年應定期接受攝護腺篩檢，飲食上盡量避開飽和脂肪多的食物，例如牛羊豬等加工肉類，少吃能有助攝護腺健康；同時少喝咖啡、濃茶等利尿飲品，減少排尿次數和頻率；最後也要少吃高鈉食物，像是罐頭、加工品等，容易導致鹽分加重。