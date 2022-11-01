繼李嘉誠在新加坡開設辦事處、投資家族辦公室，房地產公司橙易產業（OrangeTee ＆ Tie）一份最新報告顯示，今年新加坡的外國房產交易總量已經接近疫情前水準。還有一名中國買家一口氣掃貨20套豪宅。

數據顯示，2022年前8月，新加坡外國買家交易房產總量約14,000套私人公寓，前五大外國買家群體分別是中國、馬來西亞、印度、美國、印尼。其中，中國買家前8月買入932套私人公寓，占外國買家總交易量的6.7％，是馬拉西亞買家購買公寓數量的兩倍。

同時，價值500萬新元（約人民幣2,500萬）以上的豪華公寓買家中，中國人也位於榜首，交易達81套豪華公寓，占銷售量的19.2％。

當地業者指出，今年以來新加坡房市十分瘋狂，不管是房價，還是房租，上漲幅度都很快，擋不住。

外籍買家湧入新加坡在近十年來尤為明顯。儘管在當前新加坡房地產市場中，本地買家仍是住宅銷售的大戶，占總交易的八成左右，但外國買家購買房產的比例正在逐步增長，甚至在中央核心區一些房產項目裡面，外國買家購買比例高達35％。

其中，中國買家的購買熱情走高，高力國際資料顯示，2019年來自中國大陸的投資者成為新加坡房市最大的海外買家團體，占外籍買家的三分之一。

雖受疫情影響，近兩年中國買家放緩了新加坡投資置業，但伴隨經濟復甦，中國買家的身影又活躍了起來。

在新加坡當地房產仲介公司擔任市場部董事的彭浩表示，今年3、4月開始，外國人買房潮重新恢復，尤其是4月份新加坡放寬相關政策之後，旅遊與實地看房增多。

研究機構資料指出，今年第二季，包括獲得永久居民身份的中國籍買家一共買入366個私宅單位，比第一季激增106％。

另據新加坡聯合早報，今年5月底，一名中國福建買家一口氣購買了新加坡市中心豪宅專案康寧河灣（Canninghill Piers）20個單位，總花費超過8,500萬新元（約人民幣4.23億元）。