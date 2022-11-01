名間鄉旱灌計畫推動有成，南投縣長候選人蔡培慧促工程啟動造福農民。（蔡培慧股務處提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧，擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，推動八卦山旱灌區S3中池灌溉系統，工程總經費3.71億元，第1期工程已順利竣工，即將啟動第2階段改善工程，讓水源灌溉所有的田地。

蔡培慧表示，八卦山旱灌區從1988年就開始，但因地形影響及費用甚鉅，始終無法擴及各地，去年她接獲陳翰立議員及鄉親陳情後，隨即邀集農田水利署會勘，經評估後即刻啟動規畫、發包。

蔡培慧說，名間鄉超過43％農田種植茶樹，鳳梨、生薑、火龍果都是主要經濟作物，卻長年無水可用需要買水，農民負擔沉重。由於既有設施老舊、損壞嚴重，處處可見路面管線漏水，更是浪費水資源。

由於水源單一，遇到歲修期不供水就鬧水荒，而且備援系統尚未建立、缺乏系統性管理，導致以農業生產為主的名間鄉民苦不堪言。

蔡培慧鼓勵農民，設置田間管路灌溉設施，以因應極端氣候雨水不均，提升管路灌溉普及率，發展高效灌溉技術，降低缺水衝擊，申請的農戶最高1戶能獲40萬元補助，2021年名間鄉就補助93件。

農水署副署長林國華表示，名間鄉赤水地區遭遇的問題包括下游輸水量不足、水池及管線設施漏水、缺乏第2種水源，尤其此處為垃圾掩埋預定地影響P17池的基礎安全。

因此，2021年1月時，擔任中辦執行長的蔡培慧邀集農水署現勘，爭取赤水村與竹圍村旱灌灌溉用水改善，經發包施工，第1期耗資2800萬新增P14水井工程及聯絡管線、新增P17水井工程及聯絡管線工程已於今年7月竣工。彰化管理處陳文淇處長表示，P17蓄水池配水改善後，農民隨開隨有，農民以後用水免排隊、不搶水，停水不再煩惱立刻會斷水。管線強化了，壓力穩定，就不怕管線爆管。

名間鄉長候選人陳翰立表示，第2期投入1.5億元，針對P14、P16、P18 蓄水池漏水改善、P14池到P16池輸水管改善，為延長使用效能，管線使用的是跟現行自來水管線同水準的延性鑄鐵管，讓灌溉農區農產品質更有保障。