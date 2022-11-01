桃園市經發局補助店家改造，位於忠貞新村的黑山銀花致力傳承多元族群文化具在地特色。（經發局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市經發局補助店家改造，平鎮區農會宋屋辦事處煥然一新更貼近消費者。（經發局提供／呂筱蟬桃園傳真）

為了讓桃園商圈展現多元特色，市府經濟發展局推出「店面的華麗轉身X店家改造」，今年共有14家店面參與改造，鼓勵店家打造特色增加競爭力，展現桃園市各地區商圈生活風格，吸引民眾遊逛消費。

經發局自2018年起推動商圈店家改造相關計畫，今年參與店家包含平鎮區農會宋屋辦事處，該辦公室處緊鄰中壢區，在商業大樓１樓店面營運，環境優化以賣場需求出發，讓常態產品分布在賣場周圍展現空間開闊感，也增加商品展示架，設計元素採用稻葉、稻梗、稻穗展現。

位於平鎮區中山路的黑山銀花位於忠貞新村文化園區內，推廣並傳承金三角地區跨域多元民族特色商品，可買到雲南姑娘親手縫製的手工藝品，也可體驗少數民族服飾穿戴。店家以異國風情為改造主題，除打造消費者室內穿戴服飾體驗空間，更規畫彩繪牆強化品牌視覺概念。而威尼斯影城１樓「愛的爆爆」販售爆米花、輕食、飲料也加入改造，因客群大多為年輕人，移除原有燈箱增加色彩透視張力，利用燈管造型全是爆米花，增加菜單看板等，更友善消費者。

桃園市長鄭文燦參加成果發表會，鼓勵各店家持續進步提升自我競爭力，他說，市政府針對商圈華麗轉身店家改造有很大回響，經過改造後店家更有主題氛圍，平均營業額提高2至3成，顧客黏著度也提高，這預算明年也會編列，希望店面改造未來成為商圈營造重要項目。另外，也推出20個商圈星級友善店家認證，今年度共有48間店家獲得認證，消費者可透過店家門口張貼房屋造型的星級友善店家認證標章，找到提供語言友善、入店友善、科技友善、使用友善、餐飲選擇友善與環境友善的店家。