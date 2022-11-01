bbc正裝連身包屁衣，特價1984元，原價2480元。（新光三越提供）

扣6000點skm points可兌換「Pininfarina 24CM平底鍋」。（新光三越提供）

今年新光三越邀請到國民姊夫AKIRA，擔任skm points集點送大使，並於新光三越11月號《名人時尚選物店》中，獨家公開AKIRA成為新手爸爸的育兒生活，及日常送禮的偏好，他並指出：「比起送高價的禮物，我比較會選擇有故事性，或與收禮者有關連性的禮物來送人。」

透過新光三越官網和App，能立即入手AKIRA嚴選推薦的時髦單品，包括「Nespresso膠囊咖啡機Vertuo系列Next尊爵款+Aero3黑色奶泡機」，防寒兼具機能性、外型時髦的「The North Face

拼接刷毛澎度羽絨外套」，及平常愛用的義大利頂級髮品「DEPOT NO.101日用平衡洗髮精」；而首次當爸爸的AKIRA，也很享受幫小朋友裝扮的樂趣，挑選燕尾服般的「bbc正裝連身包屁衣」。此外，擁有智能七段定溫及5公升超大容量的「麗嬰房Nuby智能熱水器」，也是AKIRA推薦給家中有小小孩民眾的選擇！

AKIRA本身就很喜歡烹飪，這次skm points也推出的義大利國寶級設計品牌Pininfarina精品廚具，2000點起就能免費兌換。