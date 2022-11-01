第三委員會會議上，聯合國大會第三委員會會議上，60多個國家共同發言時，支持中方涉疆、涉港、涉藏問題立場，反對以人權為藉口干涉中國內政。趙立堅回應稱，這是繼人權理事會第51屆會議後，近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，表達對中國正當立場的理解和支持。這充分說明公道自在人心，60多個國家共同發言時，支持中方涉疆、涉港、涉藏問題立場，反對以人權為藉口干涉中國內政。趙立堅回應稱，這是繼人權理事會第51屆會議後，近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，表達對中國正當立場的理解和支持，這充分說明公道自在人心。

中國外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會。有記者提問，當地時間10月31日，在聯合國大會第三委員會會議上，60多個國家共同發言時，支持中方涉疆、涉港、涉藏問題立場，反對以人權為藉口干涉中國內政。趙立堅回應稱，這是繼人權理事會第51屆會議後，近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，表達對中國正當立場的理解和支持。這充分說明公道自在人心。

趙立堅指出，古巴代表66國作共同發言，指出新疆、香港、西藏事務是中國內政，反對搞人權問題政治化和雙重標準，反對以人權為藉口，干涉中國內政，主張各方應恪守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民根據國情自主選擇發展道路的權利，強調國際社會應加強團結協作，共同促進和保護人權。此外，另有30個國家以單獨發言，聯合致函等方式支持中國。

這是繼人權理事會第51屆會議後，近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，表達對中國正當立場的理解和支持。這充分說明公道自在人心，國際社會特別是廣大開發中國家反對將人權問題政治化，少數西方國家藉涉疆等問題抹黑、打壓、遏制中國的圖謀絕不會得逞。

趙立堅指出，聯大三委是對話合作的平，不是分裂對抗的角鬥場。少數西方國家大搞人權問題政治化和雙重標準的拙劣表演，世人早已看清、看膩了。中方奉勸這些國家放下教師爺的架子，停止藉口人權問題搞政治操弄、造謠抹黑和遏制打壓。他們應該做的是，深刻反省自身存在的嚴重的侵犯人權的問題，深刻檢討他們給別國製造的人權災難，回到合作對話的正確軌道上來。