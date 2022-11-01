警方還查到10月21日，黃女曾到左營某店家竊取錢包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日晚間高雄46歲黃姓女子到美髮店偷走3名店員的皮包，拿包內信用卡盜通訊行刷卡買IPhone14，剛工作完正準備萬聖節派對的被害店員，此時收到銀行通知，才發現皮包遭竊報警並停卡；同時，黃女再次加購手機刷卡時，發現卡被停用，通訊行店家驚覺有異報警。被害店員趕到通訊行與黃女對峙，黃女還下跪痛哭求饒，警方後續抵達，依竊盜罪逮捕移送法辦。

10月31日晚間，黃女至新興區六合二路理髮店做頭髮，直到晚間11時許，付完錢正要離開時，見店員又急忙回去服務其他客人，而店員們的包包就放在櫃台椅子上，便起了竊心，將椅子上的包包內皮包全部拿走。

黃女偷走皮包後，1日凌晨0時許到自立一路通訊行買最新款IPhone14手機，隨手刷被害人之一許女的信用卡，當時剛工作完，正在忙著化妝參加萬聖節晚會的許女接到銀行客服來電，表示她的信用卡有被使用紀錄，許女才驚覺皮包被竊，立即跟客服停卡，趕緊前往現場並同時報警求助。

同時，黃女用許女信用卡剛買完手機後，不久又返回再次購買，但此時卡已經被銀行停卡，無法再次刷卡，通訊行老闆驚覺有異，便報警求助，而黃女見老闆報警要逃走時，老闆大聲喝斥「他已經報警了，不要走！｣，黃女只好待在店裡。

新興分局前金派出所0時許獲報2處通報，立即趕往通訊行，當員警抵達時，就看見美髮店員許女3人正在拉著黃女，黃女受驚嚇還下跪痛哭道歉，不斷哀求「她把錢返還，不要抓她｣，員警不予理會，依現行犯將黃女帶回所裡偵訊，依竊盜及詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，當時美髮店店員們服務客人到凌晨，正要化妝參加萬聖節派對時，才發現皮包被偷，3名店員共2皮包、4張信用卡以及7500元的現金，讓原本美好的派對泡湯，店員們直呼「很倒楣！｣。

此外，警方還查出，黃女曾在10月21日晚間6時許，在左營富國路服飾店也曾發生竊盜案，造成店家夫妻損失2萬3000元，4天後遭警方逮捕時，黃女供稱把偷來的錢還通通花光，警方訊後依竊盜罪函送法辦，不料6天後，黃女又再次犯案。