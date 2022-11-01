國民黨立委費鴻泰今天於立法院院會質詢行政院長蘇貞昌，台灣對中國大陸、香港出口貿易占比高達42％，兩岸關係若不好，大陸將ECFA作廢，會衝擊台灣經貿。蘇貞昌強調，民進黨執政沒有拒絕跟中國往來，我也不希望台灣不安全。

費鴻泰質詢，兩岸關係越來越緊張，台灣也會被外資視為不安全的地方，影響外資投資意願，且台灣對中國大陸、香港貿易額佔全部的42％，中國大陸若把ECFA給作廢，會不會擔心該怎麼辦？

蘇貞昌表示，從這數字就可以看得出來，民進黨執政沒有拒絕跟中國往來，貿易是互惠的，我們賣他東西，他們買我們東西，彼此互惠互利，我們也希望繼續發展，不希望台灣不安全。

費鴻泰表示，前總統馬英九2012年提出ECFA早收清單被民進黨罵賣國，2014年想要把ECFA擴大為服貿，立法院就被佔領了，這幾年大家都清楚認知到兩岸關係就是不好，要是對岸直接把ECFA作廢，要如何補足這個缺口？

蘇貞昌說，立法院會被佔領，是因為當時的民情擔心片面過度傾中。他也坦言，兩岸若發生情勢變化，是會衝擊的，不是不會衝擊的。

費鴻泰要求蔡政府正視兩岸問題，不是罵完就解決，台灣對陸出口佔42％，要有市場來替代，兩岸如果發生戰爭，也不用去拜託對方不要取消ECFA了，會直接停掉，到時候經濟受多大衝擊，多少人失業、GDP掉到什麼程度。