美國之音報導，一項對25個國家進行的全球民意調查發現，西方民眾對中國的支持急劇下滑，但很多非洲人依然正面看待中國。在被問到中國對台動武是否應該提供幫助時，非洲民眾回答應該提供援助的比例則遠高於西方國家，顯示出一般非洲人雖然認為中國是世界上一個積極的力量，但同時對台灣的防禦表示支持。

英國數據分析公司YouGov的「劍橋全球主義項目」（Cambridge Globalism Project）於今年8月到9月對25個國家中，每個國家大約1000人進行調查，包括3個非洲大國奈及利亞、肯亞和南非。受訪者被問及他們對中國、美國和台灣的看法。

調查發現，西方民眾對中國的支持在過去4年中顯著下滑。在被問及中國是否「對世界事務產生積極或負面影響」的問題時，法國人只有17％回答積極，比2019年的首次調查下降36％。德國人只有13％認為是積極的，比4年前下滑30％。

很多西方國家也反映了這個趨勢，但非洲人的看法略有不同。儘管中國在奈及利亞和南非的排名過去4年也略有下降，但非洲各地依然普遍認為中國是個向善的力量。61％的南非受訪者認為中國的世界影響力是正面的，肯亞支持中國的受訪者高達82％，奈及利亞支持中國的受訪者更達到83％。

然而，儘管中國一帶一路倡議提供了不帶附加條件的貸款和大型基礎建設項目，非洲對美國的支持依然比較高。69％的南非受訪者認為美國是積極的力量，這個比例在肯亞和奈及利亞都是88％。

報導指出，雖然非洲和其他全球「南方國家」的受訪者要比西方受訪者更加喜歡中國，但這個支持不是沒有條件的。調查進行時，美國眾議院議長裴洛西正在台灣訪問。雖然絕大多數非洲國家政府支持北京，與台灣沒有外交關係，但調查發現一般非洲人對這個議題的看法與他們的政治領導人不同。

在被問到「如果中國對台灣動武，你是否認為其他國家應該提供幫助」的問題時，60％的奈及利亞人認為應該向台灣提供幫助，在肯亞是63％，南非是47％。這些數字要高於一些西方國家。法國人只有38％認為應該向台灣提供幫助，美國只有52％的人認為應該提供幫助。

報導認為，這些資料顯示全球政治並不像有些人認為是二元化的，一般非洲人雖然認為中國基本是世界上一個積極的力量，但同時對中國一些政策表示關切，並對台灣的防禦表示支持。