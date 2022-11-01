新北市教育局今(1)日於三重高中舉辦全市公立國中140位閱讀推動教師授證典禮，及110學年度「閱讀融入課程教學」教學示例與試題徵選頒獎，共有39位教師獲獎；教育局長張明文表示，期許教師能為新北學子帶來和煦溫暖的陽光，如同111年新北閱讀代表字「煦」的意涵，並鼓勵教師持續深耕於閱讀教育。

教育局表示，新北市公立國中校校有閱讀推動教師，140位閱推教師齊心拚閱讀，並且與新北學bar網友共同票選出111年新北閱讀代表字「煦」，象徵「閲讀，就是照亮生命的和煦日光」，期許用閱讀安定住內在，透過校校推閱讀，讓新北閱讀向下扎根，向上成長。

育林國中榮獲今年試題徵選特優，由國文領域徐芳薇和數學領域陳昱宏老師合作的「烏獨有我，你不孤單」，將俄烏戰爭議題融入試題，以圖表及文字的形式呈現生活中的國際時事；徐芳薇老師表示，現行測驗的文本類型繁多，舉凡廣告文案、海報資訊或生活標語等都已是國中教育會考試題常見的素材，本次設計試題透過跨領域合作並連結時事，以閱讀多元文本深化學生解題及思考的能力，培養宏觀的國際視野。

新泰國中校長暨新北市閱讀教育核心工作小組召集人陳玉芬表示，辦理國民中學『閱讀融入課程教學』教學示例與試題徵選的目的，透過閱讀在『日常教學』的課堂中實踐，能帶動教師教學方法的創新，幫助學生發現閱讀的樂趣和熱情。今年持續規劃各項閱讀推動教師增能，包括針對第一年擔任閱推教師的初階研習、及結合數位閱讀與SDGs的議題規劃全市閱推教師的進階研習。

張明文表示，新北市國中校校有閱讀推動教師，透過15個跨校閱讀社群的運作，達到閱讀共備以及跨校共學，深化閱讀教育的推動，建立校園優質閱讀氛圍，持續培養學生閱讀力及蓄積自主學習力。