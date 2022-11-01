海空大搜救「鑫順一號」失蹤12名船員 只見2艘無人救生艇

空勤總隊及海巡署1日動員於中部海域，展開「鑫順一號」12名失蹤船員海空大搜救，尚未發現失蹤船員下落。（海巡署提供）

海空大搜救「鑫順一號」失蹤的12名船員，分別在馬公機場「東南」23.5及21浬各發現一艘無人救生艇。（海巡署提供）

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，在彰化風場航道東側緩衝區因主機故障棄船，船上17名印尼籍船員，5人經長榮海運長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭乘救生艇在海上漂流下落不明。空勤總隊1日出動6架次直昇機到場搜索，在馬公機場東南23.5及21浬各發現1艘無人救生艇，海巡署動員4艘巡防艦於附近海域搜索中。

航港局中部航務中心表示，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，總噸位6186噸級的巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，原定31日要進入台中港靠泊，當天下午3時30分左右，在彰化風場航道東側緩衝區距岸14海里處，疑因主機故障，海象惡劣，造成貨輪傾斜船艙進水。

「鑫順一號」船上17名船員棄船在救生筏上待援，船隻向西南漂流；長榮公司「長源號」貨櫃輪行經投擲救生筏救起5人，其餘12人搭乘2艘救生艇在海上漂流；「鑫順一號」在31日晚上8時45分沉沒，航港局發布航船布告，國搜中心請空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援。

空勤總隊1日派遣六架次直昇於海上進行搜索，分別在馬公機場「東南」23.5及21浬各發現一艘無人救生艇，海巡署出動台北艦、澎湖艦、旗津艦、新竹艦，於台中、嘉義、台南等海域協助搜索；因風速高達8-9級，最大陣風11級，浪高5-6公尺，至下午尚未發現失蹤船員下落，救援行動持續進行中。