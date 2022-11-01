港股周二收漲，中國股市也大幅上漲。投資人押注於中國政府將在近期修改其嚴厲的新冠肺炎清零防疫措施。此外港股近日也處於歷史低點，投資人認為是買進好時機。

周二香港恆生指數收盤大漲768.25點或5.23%，為15455.27點。國企股(H股)升271.04點或5.49%，為5209.60點。

據未經證實的新聞報導指出，中國計畫成立一委員會，研究如何逐步推出動態清零政策。人民幣匯價也在午後收復早盤的失地，短線向上拉升。

消費股走高，海底撈漲13%，永利澳門漲11%，呷哺呷哺漲11%。

科技指數大漲7.8%。騰訊反彈10.6%，報227.4港元；美團和嗶哩嗶哩皆上漲近12%。

瑞聲大漲8.2%，報15.56港元。瑞信發表報告，稱下一代iPhone設計有利於瑞聲獲利，將目標價從15.8港元上調至16港元，評級由中立調升至買進。

在周一大跌23%過後，龍湖集團彈升8.2%，報10.8港元。大陸媒體稱創辦人吳亞軍去職之後將定居美國。該房產公司今年以來股價已跌7成。