銅箔基板廠聯茂（6213）公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為2.77億元，季減36.3%，單季每股盈餘為0.74元，累計前3季每股盈餘為4.01元，儘管產業總經環境不佳，聯茂擴產腳步未停，江西第3期工程於第4季開始動工，整體產能規模為120萬張CCL月產能，預期2023年第3季全數擴建完成。

聯茂第3季合併營收63.52億元，季減16.9%，年減28.9%，營業毛利為7.31億元，季減21.87%，單季合併毛利率為11.5%，季減0.7個百分點，年減8.0個百分點，歸屬母公司淨利為2.8億元，季減36.3%，年減66.8%，單季每股盈餘為0.74元。

聯茂表示，第3季車用電子和資料中心相關需求維持穩健，但美國通膨壓力、歐洲能源危機和中國消費力道減弱讓電子業庫存調整延長，Android手機、PC/NB和顯卡等應用需求維持低迷，致使公司第3季營運表現面臨逆風。

聯茂前3季合併營業收入為222.66億元，營業毛利為29.16億元，合併毛利率為13.1%，營業淨利為19.34億元，稅後盈餘為15.21億元，每股盈餘為4.01元。

聯茂預期，電子業庫存去化可望於明年上半年緩解，加上聯茂持續聚焦非消費性的高階高速運算材料，無論是聯茂市佔率領先的伺服器，或是5G/6G車聯網與電動車等相關應用，都將趨動中長期客戶對聯茂高階電子級材料需求，預期明年會有很多新產品加入貢獻。

看好電動車及ADAS先進駕駛輔助系統需求，聯茂積極佈局車用領域，車用ADAS已自去年開始放量，今年車用產品佔比約15%，預估明年佔比將拉升至20%，至於網通含伺服器產品佔比約55%，預估明年佔比將突破60%。

考量未來資料中心與高階汽車電子，包含ADAS先進駕駛輔助系統、EV電動車、影像處理運算Vehicle Computing等需求驅動下，聯茂江西第三期產能將如期於今年第四季起陸續開出，預期於2023年第3季全數擴建完成，第三期整體規模為120萬張CCL月產能。

聯茂表示，在全球不景氣中，公司不僅持續強化新材料的布局與應用，亦持續深化產品的綠色基因，在江西廠導入符合高規格環保條件的客製化設備，以因應未來高階電子級材料持續升級需求。

此外，因應客戶對大陸以外地區生產需求，聯茂已著手進行東南亞設廠評估，預計明年第1季定案。