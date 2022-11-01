美國國際醫藥及保健食品原料西部展(SupplySide West 2022,SSW展)將在11月2日於拉斯維加斯盛大登場，泰宗(4169)總經理王雅俊今(1)日表示，將透過本次展會，把過去斥資新台幣近6億元投資植物新藥累積的研發能量，轉化為機能性保健產品的實績向全世界展現，也宣示公司將跨足海外布局的企圖心。

SSW展是以植物提取物、功能食品原料、醫藥原料、美容化妝品原料與保健品原料為主，訴求天然、健康與創新，是北美地區最大的食品原料專業展會。SSW展每年皆聚集逾千家廠商參加，吸引來自全球主要國家逾1.5萬人次的參觀，備受國際矚目。

泰宗本次將展出獨家研發、並取得FDA核准用於膳食補充品採用的新原料LivPhcD，以及自有品牌健康食品。王雅俊指出，LivPhcD在台灣、美國、日本與歐盟等皆取得預防肝纖維化與非酒精性脂肪肝等配方與製程專利，全球專利布局完整，本次參與SSW展做為進軍國際市場的第一步，希望以LivPhcD的優勢進行相關技術授權、以功能食品原料進入全球市場或爭取代工(OEM/ODM)機會，同時尋找合作夥伴為已上市產品布建海外銷售通路，擴大營運規模、加速成長。