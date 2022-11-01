前日本桌球天后福原愛去年恢單前被拍到與橫濱男同遊，隔4個月便和江宏傑宣布離婚，同年底傳出與橫濱男正式交往，對方更為了她離婚，因此被橫濱男的前妻指控是小三。今（1日）又有新進度，橫濱男前妻向福原愛提告，並求償1100萬日幣（約新台幣240萬元）。

根據日媒《週刊文春》報導，橫濱男前妻8月5日向福原愛提起訴訟，根據訴狀內容，她求償1100萬日幣的賠償金，其中300萬日幣是因不忠造成的外遇精神撫慰金，500萬日幣則是離婚後的傷感撫慰金。

前妻指控福原愛明明知道橫濱男已婚，仍繼續偷來暗去，邀請男方到家中，意圖搶老公。訴狀中也記錄福原愛寫給橫濱男的情書，當作婚外情的證據。橫濱男前妻控訴，本來家庭生活幸福美滿，忽然遭福原愛介入，另一半不顧從學生時代就在一起的9年情，毅然決然選擇福原愛，她所承受的精神痛苦是無法描述的。

對此，福原愛的律師代為回覆：「由於官司正在進行中，不方便多評論，但會在審判時澄清。」橫濱男前妻的律師則表示：「我們沒什麼可以回答的。」