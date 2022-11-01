民進黨立委劉世芳的資深幕僚黃偵琳，今年投入高市左楠區市議員選戰，劉世芳今（1）日特地在臉書PO文力挺指出，黃偵琳的生命史，就是左楠故事、台灣故事的縮影，她曾因威權遠走他鄉，起起伏伏、最終帶著家人返回心愛的故鄉服務。而這次選情緊張，黃偵琳將是民進黨在高雄議會的關鍵席次，懇請鄉親拉票、搶救黃偵琳。

劉世芳在臉書PO出與黃偵琳及其家人的合照，她提及，黃家被列在威權統治時期的黑名單上，黃偵琳也因此遠走他鄉，直到解嚴才回到心愛的故鄉。而黃偵琳在前高雄市長陳菊手下磨練10年，又到劉世芳在高雄的服務處工作8年，歷經完整的公部門訓練。黃偵琳的丈夫、兒子都不是在台灣出生長大，但都選擇在這片土地落腳，成為新高雄人。

劉世芳直誇，黃偵琳除了熟悉市政、吃苦耐勞外，黃偵琳動作快、嗓門大，更讓多年好友、高雄副市長史哲戲稱她為「左楠好俗女」。黃偵琳也以此為競選口號，希望就像俗女養成記的劇情，讓左楠的女兒終究能回到故鄉，替家鄉奮鬥。

劉世芳推薦說，黃偵琳從政後致力於服務弱勢族群，解決弱勢眷戶照顧問題、協助眷村轉型。而左楠學子的受教權更是她心心念念的議題，多年來替左楠37所學校爭取到10億元的補助。但這些經費背後，包括對學校的會勘、申請追蹤，都仰賴黃偵琳的協助。

劉世芳也重申，黃偵琳多年來走遍左營大街小巷，熟悉在地大小事。然而，這次地方選戰不熱，新人很吃虧，加上其他政黨的搶票，黃偵琳在當選邊緣徘徊。因此，要讓民進黨在高雄市議會席次過半、成為市長陳其邁最佳助攻，黃偵琳是最關鍵席次。劉世芳呼籲，「請左楠鄉親多拉一張票、搶救關鍵17號黃偵琳」。