貨代業捷迅（2643）董事會1日通過第三季財報，單季稅後淨利1.78億元，季增14.84％、年增118.57％，EPS為5.95元、創單季新高，連續18季獲利成長。

捷迅前三季各項服務項目營業佔比，分別為空運服務占68％、海運服務占23％、其他服務占9％，與去年同期比較，空運服務年增37.56％、海運服務年增5.25％、其他服務年增10.6％。

現今運價大幅下降，捷迅的業績表現逆勢連續成長，主要是經營團隊抱持憂患意識及挑戰成長的態度，優化整合型服務，提供客戶靈活供應鏈解決方案。並掌握door－to－door各類陸路運輸、航空或船班、關務、保險、倉儲等運輸狀況，有效管理運輸成本與時效，為客戶規劃出最佳的因應方案，扮演在物流供應鏈中重要的顧問角色。 面對經濟放緩，捷迅已做好準備，不論海外拓展布局計劃，抑或內部強化員工福利及教育訓練，也將物色適合的置產投資計畫案，為未來預做規畫及發展而準備。

捷迅除了穩健提供各項營運服務，追求成長的同時，也不忘在各項硬體及軟體上均衡發展，除系統開發及電腦升級上不斷更新，在物流分析系統與風險管控制度也已建構完成。