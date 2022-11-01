目前自救會在中油大林廠對面搭棚圍廠。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場日前發生火警，火勢猛烈，濃煙直竄天際，甚至傳出爆炸巨響，高雄市議員陳麗娜與地方團體氣得揚言要「圍廠」。目前大林蒲遷村自救會在中油大門對面搭起白色帳棚，南部反空汙大聯盟成員也到場聲援靜坐抗議，要求須詳實公布事故原因、同步在中油網站線上直播。工安總體檢也應應由大林蒲遷村促進會與大林蒲地區遷村權益促進會推薦第三方公正的專家學者參與。

中油大林廠於10月29日氣爆火警，引發大林蒲居民怒火，遷村自救會在中油大門口搭棚埋鍋造飯，要長期「圍廠」抗爭，並於30日在中油大林廠大門口搭棚抗爭，31日被已占用私有地為由，目前將白色棚子移架在大門對面，並將「草菅人命遷廠」布條高掛在大門旁。

自救會表示，2008年中油高雄廠丁二烯廠氣爆火警事故，後勁人在中油五輕廠大門前，埋鍋造飯搭棚圍廠長達221天。然而換陳其邁當市長後，卻一手支持大林蒲遷村，另一手卻讓警方驅離大林蒲遷村自救會、阻撓居民的圍廠抗爭行動，雙標令人無法接受。也呼籲遷村不能再拖，請高雄市政府明訂大林蒲遷村期程表，加速遷村。

南部反空汙大聯盟成員蘇義昌昨和今日也到現場聲援大林蒲自救會並且展開靜坐抗議，要求第三重油脫硫工場氣爆事故必須詳實公布事故原因、同步在中油網站線上直播。其次，事故後工安總體檢應由大林蒲遷村促進會與大林蒲地區遷村權益促進會推薦第三方公正的專家學者參與，經勞工局、工業局、第三方公正人士檢驗通過後，第三重油脫硫工場才能復工。市議員陳麗娜也表示，他們也認同此訴求，應該把事故原因同步公布讓當地居民了解。