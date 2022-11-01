「小劉醫師」劉宗瑀1日在高雄大學演講時分享從醫的點點滴滴。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學1日來了個暴走女外科？原來是公視《村裡來了個暴走女外科》的原型人物「小劉醫師」劉宗瑀出席卓越講座，分享從醫甘苦、偏鄉醫療等心路歷程。她表示，當外科醫師要具備「獅子的心、老鷹之眼以及一雙女士的手指」。

「小劉醫師」劉宗瑀畢業於長庚大學醫學系，目前服務於阮綜合醫院乳房醫學中心，同時也是斜槓外科醫師，一手拿手術刀、一手創作，經營18萬人追蹤的臉書粉專，時常發表臨床經驗、專業衛教及醫院甘苦文章與漫畫等。

劉宗瑀分享，外科醫師需具備獅子的心、老鷹之眼，以及一雙女士的手指。她以日本外科手術訓練關卡為例，外科醫生會使用鑷子輔助折出超小紙鶴，或是捏出一粒米壽司，以訓練手部、增進手術技巧。

劉宗瑀同時也是兩個小孩的媽媽，她提及，自小考試對自己並非難事，但體認到不能將自身標準套用在孩子上，因此開始關心如何與孩子溝通。她認為以繪畫的方式教育孩子特別有用，從繪本進入親子教育既有趣也實用，「說故事」也是大人必須不斷學習的一門學問。