新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園啟用典禮於10月28日舉行；新北市長侯友宜致詞表示，在蔣議長極力的爭取之下，總工程經費達10 億1,353萬元的新莊運動公園地下停車場今天完工，830天施工期間歷經疫情和9個颱風夾帶狂風暴雨的威脅，以及缺工缺料的難關，市府和施工團隊一路走來攜手努力，一一克服，並按步就班地終於成就這新北市近年來規模最大的全智慧化立體停車場，將自12月1日起試營運開放免費停車一個月，並將於明（112）年元旦起正式營運。

侯友宜說，新莊為新北人口第二多的行政區，北側有新北產業園區，西、南側的塭仔圳市地重劃區，經歷50年不變，現在正在改變；4年來，新莊區計新建15座停車場，共投入12億8千萬元，創造2,455格汽車位、1,165格機車位。其中，新莊運動公園地下停車場不僅計有636格汽車停車位及189格機車停車位，更領先全國於停車場設置電動車專用滅火毯，保障民眾生命財產安全。

侯友宜特別感謝施工團隊這830天的辛苦和努力，施工期間受到疫情影響，缺工缺料，又遭遇煙花、盧碧、璨樹等9個颱風帶來強風暴雨的侵襲，交通局和施工團隊仍努力推進，關關難過、關關過，總計工程開挖出土1萬3,836車次、土方達11萬噸，如期如質順利完工。

交通局長鍾鳴時表示，新莊運動公園地下停車場緊鄰棒球場、田徑場、體育館、運動中心等四大運動場館，利用自然通風井將空氣引導至地下樓層之外，建置了8格電動車位，其中有2格30KW快充，並預留130格電源管線，更領先全國在停車場設置電動車專用滅火毯，提供球迷和喜愛運動的民眾一座安全節能減碳、會呼吸的停車場。

鍾鳴時並指出，上層的景觀休閒公園經過翻新改造，市民朋友可利用下沈式廣場、跳舞廣場休閒聚會、舒展筋骨，更能漫步於景觀空橋眺望季節花園及陽光草坪，沈浸於快活悠閒的綠意盎然生活之中。

交通局表示，近4年來，新北市新建76座停車場，提供9,352格汽車停車位、11,443格機車位，今年底還將有新店綠湖公園及中和佳和公園2座全智慧化立體停車場完工，努力踏實地為市民打造智慧便捷、低碳環保的停車環境。