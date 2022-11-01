在美中關係以及台海兩岸關係持續緊張之際，美國空軍計劃將多達6架的B-52戰略轟炸機部署在澳大利亞北部空軍基地。從上世紀1955年就開始服役的B-52可攜帶核武和常規武器，至今仍有70多架仍在服役，是美國空軍極為重要的現役戰略武器。

《美國之音》報導，《路透》引述匿名知情人士指出，B-52轟炸機將被部署在澳大利亞北領地首府達爾文市以南大約300公里的澳大利亞皇家空軍廷達爾基地內。該知情人士不願透露姓名是因為未獲授權公開討論這一問題。

有關美國空軍將在澳大利亞部署B-52戰略轟炸機的消息，最早是由澳大利亞廣播公司（ABC）《四角方圓》節目對外曝露的。該節目引述的是美國的官方文件。

《路透》引述澳大利亞總理安東尼．阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的話說，澳大利亞「時常」會與美國就防衛聯盟進行溝通。美軍經常訪問澳大利亞，還有美國海軍陸戰隊在達爾文輪換部署。自歐巴馬總統時代起，澳大利亞的北領地一直是美澳兩軍軍事交流與合作的地點。

澳大利亞國防部拒絕對部署B-52轟炸機一事發表評論，中國外交部發言人趙立堅則表示，任何國家之間的防務和安全合作「都應有利於地區和平穩定」，「美澳的做法加劇地區局勢緊張，可能引發地區軍備競賽」。

報導引述澳媒消息稱，美國為了在北領地建造了停坪與維修中心已做出詳細計劃，國防部也撥款1440萬美元。

《澳大利亞廣播公司》引述美國空軍的話說，將遠程轟炸機部署至澳大利亞，是美國向對手傳遞的一個強大的信息。在此之前，美英兩國與澳大利亞簽署協議建造核潛艇，曾引起北京震怒。

作為核常兼備的戰略轟炸機，B-52無需空中加油就可飛行14080公里，是美軍第一種真正的洲際戰略轟炸機。華盛頓智庫新美國安全中心資深研究員貝卡．華瑟（Becca Wasser）表示，由於美國對北京攻佔台灣的憂慮加劇，將B-52部署於澳大利亞也是對北京發出的一種警告。

報導還說，美國今年也曾將4架B-52轟炸機部署於美國在太平洋的前哨陣地關島。