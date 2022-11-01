國民黨屏東縣長候選人蘇清泉推出外語文宣。(蘇清泉提供)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉推出外語文宣。(蘇清泉提供)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉推出外語文宣。(蘇清泉提供)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉認為，新住民移居台灣在文化及生活上都需要時間調適，包括文化差異、語言藩籬、甚至社會歧視，生活著實不易，但就整體觀察，目前在台至少有57萬新住民、69萬外籍移工，已改變過去台灣人口四大族群歸屬（包括原住民、閩南人、客家人及外省人）。如今人口結構已改變，若加上父親或母親為外國籍的「新台灣之子」45萬人，我國新住民及新2代人數早已超過百萬，這些人帶來的語言、文化與經濟產值，將是台灣未來發展的重要力量。

蘇清泉表示，此次選舉更應該重視新住民投票的資訊透明及對等性，因此特別製作符合各主流新住民母語版政策文宣，尊重多元文化的選民結構，且隨著新住民二代也逐漸長大成人，開始參與台灣選舉及政治，他們的政治意識也開始萌芽，在分享相關政策、規劃也會考量讓他們能得到正確資訊，而非被遺忘的那一群。

因此蘇清泉呼籲，在屏東，每個選民都一樣重要，人人平等、票票等值，不分政黨、不分族群，始終是他不變的核心價值。

截至內政部去年底統計，目前台灣新住民人口約57萬，近逼原住民人口58萬，蘇清泉提到，根據內政部每5年辦理的「新住民在台生活狀況調查」，最近一期是在2018年，其中調查顯示台灣新住民以女性占絕大多數（92.5％），年齡介於35～54歲間（70.1％），來台前的教育程度以國初中（30.3％）、高中職（34.3％）居多，不過也有些人在來台灣後，有令人驚豔的學術表現。

但相較一般家庭的平均月收入大約10萬元，新住民家庭僅落在5～6萬元，經濟資本較為薄弱，雖整體收入已經較 2013 年調查時增加 6401元，調查顯示7成新住民都有就業，主要以「服務及銷售人員」、「基層技術工」、「勞力工」為主，過去受限於證照轉換、學歷認證、語言能力等問題，而如今新住民也試圖調整自身就業方向，如投入母語教學、翻譯、長照等相關工作，對台灣社會做出重大貢獻。