身為保養品的代言人，柯震東最重視自己的膚質。（DREAM TREND 凱夢提供）

柯震東首度擔任導演的電影《黑的教育》入圍金馬4項大獎，他更獲得最佳新導演提名肯定，典禮將於本月19日登場，被問到是否會緊張？他打趣回應：「說不緊張是騙人的，尤其這次是以不同的身份，帶著自己執導的第一部作品參加金馬。以往都沒有帶什麼幸運物，我覺得就是平常心，也帶著大家給我的祝福囉！」

近日他擔任知名保養品牌年度代言人，他分享代言心情：「當然是很開心，很感謝品牌的邀請與支持。覺得自己與產品的連結性應該是我的個性，喜歡『簡單』、『有感』，不喜歡太過於複雜的東西。」最重視哪個部位？他笑說，「身為保養品的代言人，一定是膚質！的確因為拍戲，時常會接觸到化妝品，在保養上也會需要維持好膚況，呈現給大家最好的狀態囉」。至於在意女生哪個部分，他表示是保濕，皮膚是否有足夠的水分，不論有無上妝都會看得很明顯，更提醒大家，「不管男生還是女生，除了身材以外，皮膚有沒有脫皮、脱妝，也是會被觀察的部分」。

總把自己維持良好體態，被問及怎麼鍛練與飲食控制？柯震東透露：「有時間都會去健身，近期加入我一開始很討厭的有氧跑步，但習慣後很享受揮汗的感覺，尤其消水腫就會很有成就感，但是臉部還是需要水分的，需要補水！飲食就是少油少鹽，有時候還是會放鬆一下，但多吃就會多動。」