黃心娣（左）跟夏于喬等演員均有對手戲。（滿滿額提供）

女星黃心娣外型甜美、擁有傲人E罩杯跟蜜桃臀好身材，出道就被內衣廠商相中，拍攝多支內衣廣告，當收到首部電影《女優，摔吧！》的邀約時，原以為是看中她的身材，要演出AV女優，結果在本片卻是全身包得緊緊的摔角高手，她開玩笑表示：「抱歉讓想要一飽眼福的觀眾失望了！」

為了符合片中摔角高手「冷雪」，她刻意增重10公斤，接受密集數月的摔角訓練，自己還私下增加重訓，雖然拍攝前遭遇重大車禍的她，一度因為復健緩慢而造成心中陰影，同時要克服害怕復發的心理障礙非常辛苦，幸虧有夏于喬、吳映潔、百白、大文、孔令元及阮安妮彼此打氣，一起經歷艱苦的鍛鍊才逐漸放下恐懼。

冷雪在片中個性不拘小節、不修邊幅，是個女漢子，黃心娣笑說：「我天生黑肉底！以往演出都會擔心自己臉太黑，和其他演員對手戲的光會很難打，常拜託化妝師幫我化白一點，在電影中我終於可以用天然的膚色來演出，甚至不用防曬，戲裡看起來又黑又壯，但是我很滿意！」