張榮發慈善基金會董事長委任關係爭議衍生多起官司，其中張榮發的二子張國明及三子張國政、吳景明提告請求確認，基金會與鍾德美間從2020年4月18日起董事長委任關係不存在，及吳景明同日起董事長委任關係存在，台灣高等法院更一審判決駁回吳等人的請求。

吳景明等人主張，鍾德美是第8屆董事長任期至2020年1月10日屆滿，基金會同年4月17日召開第8屆第6次董事會，在場董事共9名，推舉張國政擔任主席開會，經半數以上即8名董事通過解任鍾的董事長職務，及選任吳擔任第9屆董事長。

吳男等人請求法院確認慈善基金會、鍾德美從4月18日起董事長委任關係不存在，另確認慈善基金會、吳景明從4月18日起董事長委任關係存在；台北地方法院判准吳景明等人的請求，鍾德美及基金會提上訴，遭高院駁回，但上訴後，最高法院廢棄發回。

高院更一審認為，鍾德美宣布散會、消極不行使董事長職權，張國明等9人在會議經鍾德美宣布散會後留在現場，並推舉張國政為臨時主席後續行會議，並經出席董事過半數同意作成決議，即非合法，因此吳景明等人主張無理由，逆轉改判敗訴。