11月下旬陸續有基金開募，日盛投信鎖定台灣多重資產，11月21日起募集日盛台灣多重資產基金；元大投信聚焦在投資級債，亦自11月21日起募集「元大全球投資級債券傘型基金」。

日盛投信指出，之前市場較差時，多重資產基金孕育而生，過往發行之多重資產基金主訴求在控風險，且以外幣資產投資為主，然發現台灣也有多重資產基金可以進行投資，且沒有匯率風險，以台灣可轉債為主，搭配台灣特別股和高股息股票來組成，也因此選在此時推出日盛台灣多重資產基金。

日盛台灣多重資產基金是國內少數同時囊括「可轉債、特別股及高股息」等台幣多重資產，為資金回台趨勢下核心首選。本基金聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。

「元大全球投資級債券傘型基金」訴求三大特色，一、債券信評要求極高：不僅要求投資等級，還要求信用評等必須在BBB-以上的優質債券，不碰垃圾債（非投資等級債），最能應付景氣逆風；二、嚴控信用風險：以成熟且政經環境穩定的國家為主；三、多元產品選擇：三種天期分別提供現金增益、穩健收息與追求回報的產品特性，並提供美元、新台幣2種幣別，以及累積或配息的多元選項，精準呼應投資人的配置需求。

元大投信進一步說明，雖然投資級債券甜蜜買點已浮現，但仍需透過精準天期切分，才能進一步符合每個投資人的多元需求。「元大全球投資級債券傘型基金」共有三檔債券天期不同的子基金，分別是「元大0至2年投資級企業債券基金」、「元大2至10年投資級企業債券基金」、「元大10年以上投資級企業債券基金」。