城隍廟董事長賴永川偕同慈善會探視陳家處境窘困。（嘉義城隍廟提供／廖素慧嘉市傳真）

陳家經濟拮据，「水粥配2菜」當晚餐。（嘉義城隍廟提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市小4學生全家6人長期窩居在簡陋搭建的破舊貨櫃屋裡，生活貧困，晚餐是「水粥」配2樣青菜，4名小孩有3名是語言障礙生，嘉義城隍廟慈善會前往探視巧逢雨天，陳爸爸搶修破屋，處境艱辛，城隍廟籲請社會各界一起伸援手幫忙陳家。

念林森國小4年級的陳亭羽，在導師王瑜璧逐字錄音、全年無休補救教學後，加上自己勤學不懈，跨越先天語言障礙，又幫忙家務及協助媽媽照顧3名弟妹，獲得嘉義城隍廟慈善會清寒孝親獎表揚。

城隍廟董事長賴永川與慈善會執行長黃鴻仁等一行人，到陳家探視，陳家6口人就擠在偏僻牛稠溪畔的破舊貨櫃屋，勉強遮風避雨，生計就靠陳爸爸在外地打工的微薄收入支撐，4個孩子有3個語障，羽亭平常就趴在床上或餐桌寫功課。

昨天因奈格颱風下雨，陳爸爸擔心破舊貨櫃屋會漏水，放下工作趕回家，拜託鐵工廠幫忙搶修屋子，並讓他賒借10幾萬元材料及工錢，總算在天黑之前重新鋪好屋頂。

城隍廟團隊走進屋內，餐桌上只有1鍋水比米粒多的「水粥」、2盤稀疏的青菜，陳家爸媽喝粥水，把僅有飯粒留給4個孩子配青菜吃，全家6人就這樣勉強糊口，十分令人揪心、鼻酸。

賴永川說，陳家家境清寒，居住環境惡劣，小孩營養不良，教育落差，處境窘迫，亟需各界伸援，城隍廟慈善會拋磚引玉，也將開設「陳亭羽愛心捐款專戶」，希望各界善心人士一起伸出援手幫忙陳家，有意捐助者請洽詢城隍廟。