台東縣都蘭國中因鄰近震央，校舍受損。（蔡旻妤攝）

台東縣都蘭國中因鄰近震央，校舍受損。（蔡旻妤攝）

台東縣都蘭國中因鄰近震央，校舍受損。（蔡旻妤攝）

台東縣興隆國小校舍受損。（蔡旻妤攝）

台東縣10月31日傍晚發生芮氏規模5.0地震，各地傳零星災情，震央位於台東縣東河鄉，鄉內的興隆國小及都蘭國中陸續向台東縣府回報災情，台東縣政府教育處長林政宏1日一早前往東河鄉內學校勘災，了解受損情形，協助學校復原，未來將會同結構技師進行鑑定。

林政宏表示，經初步檢視，大部分都屬於學校教室輕鋼架掉落、物品掉落等，應暫時無立即危險性，所幸無人員受傷。

林政宏說，繼10月31日地震發生後，已陸續了解校園受災情形，請學校先行調整學生上課教室，部分校園的廚房、廁所災情較嚴重，也校方拉起封鎖線禁止學生靠近，以維護校園師生安全。

都蘭國中、泰源國中則為學校水塔倒塌，經過緊急搶修後水壓仍過低，午餐先改由供應餐盒方式應變，並提供瓶裝飲用水。

教育處已請學校盡快將教學場域復原，若有需要結構技師鑑定的校舍，也協助學校媒合、聯繫，在最快的速度下讓校園回歸安全，並請各受災學校針對危險性的區域或活動場所，拉封鎖線，禁止人員靠近，以師生、校園安全為主要考量。