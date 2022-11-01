台中市教育局力推大手牽小手、國際學伴計畫，拓展學生國際視野並增進語文能力。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市教育局力推大手牽小手、國際學伴計畫，拓展學生國際視野並增進語文能力。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

國際教育是目前重要的政策，台中市教育局結合國內外大專院校資源，推動「大手牽小手」計畫、「國際學伴計畫」及「飛越山海屯雙語Online計畫」，讓高中、國中小學生透過視訊、暑期營隊等進行交流，拓展國際視野並增進語文能力。

教育局長楊振昇指出，推動雙語教育不遺餘力，今年外師人數增至185人，全國第一；另除力推大手牽小手、國際學伴及飛越山海屯雙語Online計畫外，也推動雲端英語學堂、國際知識大會考、大使帶你遊世界等活動，提升學生接軌國際的能力。

長億高中校長沈樹林分享，學校申請大手牽小手計畫，將國內大專外籍生帶入校園，透過與外籍學生共遊，除深入了解在地，也融入跨文化觀點並增進英語口說力，讓無法出國高中生與國際接軌，每年約100人次參與活動。大里高中則規畫校內學生與來自印度、捷克等國的外籍生至大甲葵海農場進行環境教育。

教育局表示，市府在國中小階段推動「國際學伴」，協助學生運用網路與國外學伴以視訊方式進行交流，107學年度實施至今，共計31所學校受惠。另「飛越山海屯雙語Online計畫」，透過鏈結大學端資源，媒合中外籍大學生，提供學期間線上學習與寒暑假雙語營隊活動，增加偏鄉學童雙語學習多元機會，111學年度共計有5校參與，嘉惠119位學子。