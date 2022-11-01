行政院長蘇貞昌的小女兒蘇巧純「二三設計公司」，被國民黨爆料，過去雖聲明過不在蘇揆任內參與標案，卻被發現還是有承攬轉包的標案，被說是「借牌得標」。對此，蘇貞昌今天在立院備詢時表示，沒有投標，也沒參與任何會議，清清楚楚，足供檢驗，那些開記者會的都在亂講，「黑白兜」。

國民黨立委賴士葆質疑，雖然蘇巧純不是主要承包商，主要承包的是「春原營造」，蘇巧純卻還是承攬春原轉包的案子，會議紀錄也都顯示都是蘇巧純跟二三設計去開會的，等於是頂著人頭公司名義，收轉包到的案子。

蘇貞昌說，他都講得清清楚楚，就是不會參與投標政府標案，也都沒有去投標，也沒有參加任何會議，都足供檢驗，不要混為一談。他也直指國民黨開的記者會都在亂講，「黑白兜」。

原本答詢語氣還算平和的蘇貞昌，聽到賴士葆批評昨天行政院發言人羅秉成代他回應此案講的話都是在「呼攏」，蘇貞昌也漸漸不耐，反賴批講這種話是不對的。

賴士葆也酸他，「你講別人都很大聲，講到自己就縮回去」、「都在閃避」，蘇貞昌則說，「我來這裡是以禮相待，加倍奉還、反之亦然，你一開始關心我健康，我也客氣回答，我客氣你說我縮起來，那你要跟我比大聲試看看嗎？比大聲我也不會輸你啊！」