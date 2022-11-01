半導體龍頭大廠台積電傳1奈米廠落腳桃園，引發在野黨質疑為選舉說謊與干擾廠商布局，台積電方面回應不排除任何可能性。對此經濟部今天也發出聲明，指個別公司的投資案，應由其自行宣布，但政府會做好後續用水、用電及土地提供的跨部會協助。
台積電在竹科寶山二期2奈米廠今年第三季已展開整地工作，現在傳1奈米廠落腳桃園，引發國民黨質疑選前釋放利多的用心。
經濟部今天沒有證實台積電是否確定在桃園建廠，只說個別公司投資案，應由其自行宣布，而台積電已對外說明不排除任何可能性，因此政府會做好後續協助的準備。
該部強調，如果廠商有意願投資台灣，尤其是這樣最先進的製程，政府當然支持，包括用水、用電及土地，都會與其他部會合作，共同提供協助。
經濟部重申，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的培養，超過1000家供應廠商，是最適合半導體發展的地方，台積電的最先進製程，也會在台灣投資。
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