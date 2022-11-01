國民黨新竹市長候選人林耕仁昨(31日)對民眾黨候選人高虹安提出4點質疑，高虹安今(1日)也開記者會回擊。對此，林耕仁今在臉書發表8點聲明，批高虹安轉移問題焦點，沒有提出任何佐證自清，並強調當選與否是偉大的市民決定，他退伍之後白手起家，經營清潔事業正正當當、清清白白，多年來從來沒有標過新竹市政府任何案子，8年來都嚴格監督林智堅市府，中道、理性、務實，有口皆碑，不是高候選人三言兩語就能否定。

針對高虹安今日記者會關於林耕仁相關回應，林耕仁正式聲明如下：

1. 無論是涉嫌詐領立院助理費、用人不當、甚至用謊言來掩蓋拜會議員遲到這一事實，高候選人只會避重就輕、不願意誠實面對外界的質疑，難道高委員認為她可以永遠不就自身涉及的爭議好好說明，就像她是否違規兼職、違規在職進修，是否坐領雙薪，都只能拿出一封真偽不明email，或攻擊資策會來移轉問題焦點，只會讓市民更加認為高候選人完全沒有誠信可言，遇到爭議只會閃躲，根本沒有資格和能力擔任市長一職。

2. 針對涉嫌詐領立院助理費，我的服務團隊已獲知有爆料者向檢調單位提供證據檢舉並立案調查。我本期待高候選人可以坦然向外界公布相關事實，針對聘用助理以及是否兼職的狀況釐清，有沒有領薪？是不是人頭？對外釋疑。但遺憾她沒有提出任何佐證自清，僅自稱「一切合法合規」6個字，把自己當成法官，實在難以說服民眾。

3. 高候選人直指本人「幾乎沒有當選機率」，我覺得高候選人可能忘記，當選與否不是她能決定，是偉大的市民決定，用情緒性語言來轉移焦點，不會讓質疑消失，新竹市發展亟待革新，需要有擔當、有操守、且正直的市長與民眾站在一起，市民絕對沒辨法接受一位帶有瑕疵的市長進入市政府。

4. 關於疑似內線交易部分，重點在於高虹安購買科智股票前，若已確實獲悉未公開且足以影響股價的消息，這就是內線，足以證實高虹安的誠信與操守存在高度缺陷。尤其高候選人在自己書中表示，「郭台銘直說，我還是非常希望，你能來我們公司上班，上次你的兩個難題，我先解決了其中一件，投資了科智...」，不論高候選人是購得科智股票後，才要求鴻海投資，或是在購買科智股票前，就得到鴻海將投資的內部消息，都是疑似套利的行為，最重要的，高候選人可能忘記了，她當時還是資策會的員工，她這樣自己牟利的行為，對得起她當時任職的資策會嗎？

5. 對於專利權轉讓的問題，我當然知道高委員不是申請人，但申請人去申請前難道沒有取得發明人的同意嗎？我對於高委員這種對於自己切身相關的爭議總是推託給別人，總是不願正面回應爭議的態度，深感遺憾，我也認為這不是一個市長該有的高度與態度。

6. 至於高委員抹黑我的部分，我只能說，認識我的人都知道，從退伍之後白手起家，經營清潔事業正正當當、清清白白，多年來從來沒有標過新竹市政府任何案子。高候選人面對他人質疑，指控別人「含沙射影」，今天卻毫無證據就直指我「灰色事業違法違規」，還暗示我「靠民進黨維護灰色事業」？這已經不能說是含沙射影，已經是誹謗的行為了，高委員如此雙標著實令人不敢恭維。

7. 高候選人不願面對自身爭議，只能淪落到把林耕仁抹綠想操作棄保這樣不堪且低俗的手法，林耕仁作為國民黨唯一提名正藍軍，這8年來都嚴格監督林智堅市府，中道、理性、務實，有口皆碑，不是高候選人三言兩語就能否定。

8. 我最後想表示，經過今天高委員的記者會後，民眾還是不知道真相，若高委員認為這些指涉有誤，請拿出證據來說明，因為所有的證據都在高委員自己手裡，而不是自稱合法就沒事。