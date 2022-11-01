顯影劑增加失智風險 醫：不能避免要做預防措施

蛤，打顯影劑會增加罹患失智症風險！西醫臨床上做電腦斷層、血管攝影等檢查都需要打顯影劑，但台中榮總最新研究顯示，曾暴露於顯影劑者未來罹患血管性失智症風險比未暴露者高出4.66倍；台中榮總內科部主任吳明儒強調，治病救命的檢查該做還是要做，研究結果提醒醫師和民眾做好預防措施、降低風險。

臨床上早已證實顯影劑毒性可能會造成腎臟損傷，台中榮總最新研究進一步發現顯影劑和失智症有關，研究團隊透過健保資料庫進行大數據分析，收集2001年至2017年30歲以上、約1100萬筆資料，比對暴露顯影劑、和未暴露者罹患失智症風險，結果發現，做過顯影劑檢查10年內罹患失智症的機率，會比沒做過者高出2.09倍，其中血管性失智症更是未暴露者的4.66倍，而罹阿茲海默症則約1.8倍。

吳明儒表示，顯影劑造成失智症發生，與顯影劑造成腎損傷機轉相同，可能是顯影劑讓血液變得更黏稠，進而提高血栓形成機率，且顯影劑對於部分血管具有毒性，因此有潛在小血管問題者，使用顯影劑後更易受傷，這也和血管性失智的學理一致。

吳明儒也強調，現在臨床使用的顯影劑已較早年進步許多，大多是等滲透壓、非含碘顯影劑，但仍會提高暴露者失智症風險，且這項研究也發現年輕時若用過顯影劑，帶來的失智風險還高於老年才用顯影劑。

吳明儒表示，接受電腦斷層、血管攝影都是治病救命必要檢查，這項研究不是為了造成民眾恐慌，是希望藉以提醒醫師應注意顯影劑的使用風險，以嚴謹態度評估再使用，而民眾則應做好使用前、後的保護措施，多喝水減少顯影劑在體內的殘留時間。