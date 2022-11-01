前兩年受到疫情影響暫緩，第10屆癌友騎單車活動來到花蓮。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣衛生局長朱家祥、北台中獅子會張清耀會長、花蓮中央獅子會張志豪會長及衛生局團隊在衛生局廣場熱情迎接「不倒騎士」。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

抗癌就是面對它、超越它，不要被它征服！台灣抗癌協會「不倒騎士、活出生命騎跡」單車環台圓夢癌友活動已邁入第10屆，由台灣抗癌協會理事長吳興傳領軍陪同病友公益勇士等60多人，挑戰全程1100公里環台活動。今抵達第二站花蓮，沿路雖然下雨，來到花蓮雨勢暫緩，心情也放鬆，沿途大家互相加油，在運動時忘記病痛，也鼓勵癌友以運動體驗台灣之美！

包括花蓮縣衛生局長朱家祥、北台中獅子會張清耀會長、花蓮中央獅子會張志豪會長及衛生局團隊在衛生局廣場熱情迎接；朱家祥表示，來自各地的癌友騎士們面對疾病的勇氣、抵抗疾病的熱情，要活就要動的正面心態，感動了花蓮鄉親們及各縣市衛生局團隊，除了給予抗癌勇士最高的祝福外，呼籲鄉親應重視癌症的預防。

朱家祥表示，癌症雖居台灣10大死因之首，民眾透過定期健康檢查，維持健康的生活型態，做好戒菸、遠離二手菸害、拒絕檳榔、節酒、規律運動、控制體重、良好睡眠與休閒等，可大大降低罹患癌症的風險。也提醒，不要輕忽定期接受篩檢的重要性，早期發現早期治療。

擔任水上救生教練的簡先生，雖然罹癌，全身仍充滿熱血運動魂，他分享，去年動了右上肺葉的腫瘤切除手術，領有重大傷病卡，術後無需化療，身體恢復狀況良好，回診時又發現左肺葉長腫瘤，切片檢查報告可能再動一次手術，雖然腫瘤變小了，也評估體力是否能負荷，心想「管他的」，就報名環島行程，成員的熱情，協會的陪伴，都讓癌友們深深感動！

前兩年受新冠肺炎疫情影響未能舉辦，今年特舉辦第10屆經典10年榮耀回歸，持續此深具意義的單車環台圓夢活動，由抗癌勇士及病友家屬、陪騎公益勇士等約60人參與。

衛生局健康促進科長詹瑞慧提醒，接受正規治療是面對肺癌最重要的生命態度，肺癌篩檢是目前提供的四癌篩檢之外（子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌），依據國際實證及國內研究結果，並經專家及相關學會討論訂定的癌症篩檢政策，而推出的第五癌篩檢，低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，對「重度吸菸族群」(抽菸史超過30包年且戒菸小於15年)可降低2成肺癌死亡率，相關資訊請上花蓮縣衛生局網頁查詢。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。