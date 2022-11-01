蔡昌憲公主抱丁噹重現劇中橋段。（陳俊吉攝）

《搭錯車》暌違3年重返台北演出第30場演出。（陳俊吉攝）

丁噹與演員們彩排「耶穌與十二門徒」最後的晚餐著名的壯闊歌舞場面。（陳俊吉攝）

丁噹、王柏森、陳乃榮、羅美玲，以及新成員蔡昌憲今（1日）為音樂劇《搭錯車》排練，丁噹近來有曖昧對象「小金城武」，劇組演員都很為她高興，希望她趕快嫁出去，王柏森建議「她太害羞了，就火熱一點，拿出台上的十分一就行」，還傳授她在對方面前「要裝笨，給對方機會，然後要示弱，把小女孩那面呈現出來」。

王柏森爆料丁噹喜歡雄壯威武、陽光幽默的男生，不排斥姊弟戀，還傳了曖昧對象的照片給他看，獲他認可眉毛很濃、笑容很甜，就是「小金城武」。他希望丁噹成功收服對方，如果明年六月還沒有開花結果，就要幫她辦比武招親，但一想到比武太難，馬上笑說「不用比武，人來就好」。

陳乃榮也樂見「丁噹需要一個可以照顧她的男生」，建議她談戀愛時「少唸一點」，原來陳乃榮私下常被丁噹唸，他爆料，「她有時像我太太、有時像我媽，像我駝背，她會把我身體扳回來，她有時會關心很想說妳不要再唸了」。

蔡昌憲則說，「談戀愛我沒那麼懂，生小孩我還ok，我覺得噹姐很熱情呀」，他近來為備戰《搭錯車》，入住臺北表演藝術中心附近的飯店，「走路兩分鐘就到，少了車程，有更多時間準備」，他謙稱自己晚加入，壓力大，需要投入更多心力。

《搭錯車》世界巡演第30站即將在11月4、5、6日於臺北表演藝術中心大劇院登場，這也是《搭錯車》睽違3年再度重返台北演出。倒數3天開演，丁噹、王柏森、陳乃榮、羅美玲、張詩盈、江翊睿以及蔡昌憲正密集地瘋狂排練中，1日開放媒體拍攝劇中精彩橋段，包括「耶穌與十二門徒」最後的晚餐著名的壯闊歌舞場面，以及詮釋〈我愛他〉三位主角揪結的內心戲，令人印象深刻。最後為了驗收蔡昌憲在劇中一幕公主抱丁噹，蔡昌憲現場抱著丁噹滿場跑，他表示因為平常都有在抱小孩，抱丁噹輕而易舉，證明自己體力沒問題。