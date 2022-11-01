商總理事長許舒博今日出席商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，接受媒體採訪時指出，台灣缺工、缺料相當嚴重，尤其缺工已經影響到電纜業、建築業，應該要跨部會討論如何引進人才、提升人才技術等。

許舒博表示，已經有電纜公司反映無工人可施工，即便有裝置，現在缺工達到50％，但是施工者需要乙級證照，乙級證照一年只考一次，所以必須要針對缺工的問題缺徹底解決，如何引進勞工、提升技術人才等，否則難讓台灣經濟持續下去，會呈現嚴重斷層。

此外，缺工問題也影響到建築業，以前建築只要兩、三年完成，現在七、八年恐怕都完成不了，而建築業是許多產業的火車頭，像是家具業、電視、電器都要房子蓋好後才會產生消費，但是建築業房子不蓋又如何產生後續的商機？

許舒博表示，對於缺工、缺料與缺電的問題，政府應該要跨部會討論，跨部會只要動起來的話，很快可以解決各式各樣的問題。