苗栗市嘉盛社區發展協會辦理客家粄仔節活動邁入第14屆，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人1日為活動揭開序幕，公開今年社區特別製作的「仿五珮顏色的五行龍粄」及「拜拜用的擲筊粄」，並邀請鄉親踴躍參與6日在客家粄仔工坊登場的米食活動，延續客家粄食文化。

嘉盛社區以生產稻米為主，社區夥伴團結、用心傳承傳統客家米食的製作技藝以外，更將一級產業的米推展至六級產業，在中央、縣府等單位協助下，執行多年農村再生計畫，成為全台唯一體驗彩色粄仔的場域。

而「客家粄仔節」更成為嘉盛社區重要的年度盛事，除了特色五行湯圓之外，更開發與苗栗市周邊的護城龍及當地文昌廟宇文化相呼應的五行龍粄。

嘉盛社區發展協會今天舉行嘉志閣第14屆客家粄仔節記者會，邀請苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等人為活動揭開序幕，歡迎鄉親6日一起到嘉盛社區體驗好吃又好玩的粄仔節活動。

記者會現場不但展示傳統新丁粄、蘿蔔粄、發粄、甜粄、水粄、鹹粄、紅豆粄、艾粄、粄粽、錢仔粄等各式客家粄仔，還有創意米食的五行湯圓、龍形玉珮粄、石紋湯糍等，香味撲鼻。

今年活動以「祥龍祈福」為主軸，製作仿五珮顏色的五行龍粄及拜拜用的擲筊粄，結合中國五行及方位，東方屬木、西方屬金、南方屬火、北方屬水、中央屬土，希望全國人民能廣納四海之福氣。

鄧桂菊表示，苗栗縣在中央推動農村再生時，就有不少社區投入計畫，積極推廣農村的特色與活動，展現農村及產業的能見度，帶動地方經濟發展；而嘉盛社區推行五行粄，用抹茶、紅豆、竹炭、薑黃以及番薯等5種顏色製作，別具意義也只有在苗栗市能看到創意滿分的客家米食，其中龍粄更結合苗栗市火旁龍文化，呼應一旁的五文昌廟，結合文化展現在地特色，希望繼續透過農村再生活動，讓優良客家傳統與積極度高、動員力夠的社區能傳承農村再生意涵。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌說，粄仔節文化感謝行政院水土保持局、苗栗縣政府、苗栗市公所的持續支持、協助推廣，讓客庄粄食能子子孫孫的延續下去。

粄仔節活動將於4日分送五行湯圓至苗栗市弱勢團體，讓長者也能吃到好吃的米食以外，6日將有2場米食DIY活動，上午安排琉璃湯圓及牛汶水DIY，下午則有龍粄DIY，以嘉盛社區臉書報名，邀請鄉親一起體驗並品嘗客家粄食的美味。