中華職棒中信兄弟去年拿下暌違11年的總冠軍，今年球季挑戰連霸，在季後挑戰賽中，以3勝1敗戰績擊退味全龍，確定進軍總冠軍賽，球團1日公布總冠軍賽主場賽事售票通路資訊，內野票價1180到1380元，11月2日中午12點半先開放2022洲際季票會員優先購票。

歷經整年球季努力奮戰，中信兄弟以衛冕軍之姿再次來到最後的決戰舞台，喊出總冠軍賽口號「BACK TO BACK！」，目標邁「象」2連霸，將與樂天桃猿交手，而總冠軍賽賽制為7戰4勝制，前兩戰11月5日、6日在樂天桃園棒球場進行，接下來三、四兩戰11月8日、9日由中信兄弟作東，於台中洲際棒球場迎戰對手，如有需要進行後續賽事，總冠軍賽第5戰和第6戰11月11日、12日及13日再回到樂天桃園棒球場對抗。

中信兄弟表示，總冠軍賽洲際主場賽事門票，不分全、半票，僅保留身心障礙票，內野票價1180到1380元、外野800元，且皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票，現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票，如因雨延賽限觀看原場次，無法申請退票。

11月2日中午12點半先開放2022洲際季票會員優先購票（洲際季票將保留原座位，優先購票每人每場限購4張，不包含保留之座位），同日晚間6點是猛象會、艾樂粉會員優先購票，3日中午12點半親子象會員優先購票，3日下午5點半中信兄弟聯名卡「鼎極卡」（須達消費門檻）優先購票，3日晚間8點中信兄弟聯名卡全卡種（須達消費門檻）優先購票，11月4日中午12點半則全面開放購票，相關資訊也會陸續公告於「兄弟Fans Club」臉書粉絲團。

中信兄弟總冠軍賽主場票價表。（中信兄弟提供）