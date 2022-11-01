梅爾吉勃遜跟歹徒鬥智鬥勇更拼體力。（采昌提供）

威廉莫斯利在現場伏地挺身練身體。（采昌提供）

由羅穆瓦爾德布朗熱（Romuald Boulanger）編導的最新驚悚力作《絕命線阱》（On the Line），劇情一開始就讓神秘男子闖進大樓當中，試圖威脅由梅爾吉勃遜（Mel Gibson）飾演的傳奇DJ，雖然故事背景設定在洛杉磯，但其實多數都選在法國巴黎進行拍攝，劇組從2021年6月開拍前幾天，英法邊界就因為疫情被封鎖，一度無法進入法國拍攝，差點就要開天窗，多虧製片方透過多元管道請求法國交通部協助，才順利進入法國。

威廉莫斯利（William Moseley）這回跟梅爾吉勃遜與歹徒鬥智，並在大樓多處展開驚險追擊，相當耗費體力。這也讓他只要一有拍攝空擋，就直接在地上練起伏地挺身操肌。而一幕他手持美工刀，梅爾握著槍，卻被門外警察認為是歹徒，讓他們陷入生死兩難抉擇的場面，現年66歲的梅爾體力也不輸35歲的威廉。只見他在片中從電台地下室跑到頂樓，再從儲藏室到會議室的每個角落，又是揮舞球棒，又是亮槍威脅，不僅跟歹徒鬥智鬥勇更拼體力，值得觀眾進戲院感受腎上腺素激飆快感。

導演也在片中埋入不少彩蛋。其中歹徒製作的2台炸彈引爆器，解除密碼就是導演跟他妻子的生日。片中電台牆上所張貼的主持人海報，其中有法國知名喜劇演員馬努派耶（Manu Payet）、法國電台明星布魯諾紀隆（Bruno Guillon）與貝特朗阿瑪（Bertrand Amar）。他們20年前曾與導演在法國同一個電台工作，也算是導演向好友們致敬的小心意。雖然這些場面都只是簡短的一幕，但也可看出製作團隊對每個細節力求完美的用心。

乍看沒什麼特效的《絕命線阱》，其實不著痕跡地運用不少特效。尤其製作團隊公認最具挑戰性的場景，莫過就是在電台大樓屋頂上的拍攝。據悉，這場夜戲需要花費約8小時拍攝，但當時的法國，夜間黑夜只有6個小時，讓劇組除了跟時間賽跑，導演還必須透過科技後製來調整暮色鏡頭。

此外，由於該片在巴黎拍攝，但故事卻是發生在洛杉磯，片中必須透過電台窗戶，從外看到洛杉磯的美麗景色。這些畫面實際上是由無人機拍攝，在運用巨型印刷輸出，然後從背面照亮呈現出來的景象。拜現代科技之賜，也讓本片的拍攝更具靈活彈性，賦予觀眾更多的想像空間。《絕命線阱》將在11月4日在台上映。