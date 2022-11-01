隨台灣邊境解封，國人出國旅遊從最早與病毒共存的韓國、泰國，到近期解封的日本，及寒假熱門的歐美旅遊，需求都呈現快速增長趨勢，帶動旅展熱銷、航班陸續復航打出特惠價，各家銀行業者也開始拉高海外刷卡回饋，搶攻消費者海外旅行市場。

其中，元大銀行的「元大鑽金卡」曾以海外消費2.2%回饋無上限成為航空旅遊界口中，出國除了護照之外必備的「神卡」，不僅搭上這波熱潮，更拉高現金回饋比率最高到4%。

有別於其他銀行信用卡海外消費回饋，有的有回饋上限限額、有的有限制回饋國家、有的要達特定條件或自選權益，元大鑽金卡「不限新舊卡友」基本回饋2.2%，只要在元大銀行開台外幣存款帳戶，可以任選美金或日圓回饋加碼1%，若設定元大銀行帳戶作為自動扣繳卡費，則再加碼回饋0.8%，相當於最高回饋4%無上限，而且不用區分消費種類。更重要的是，活動期間自即日起至2023年4月30日，橫跨了跨年、寒假及春節等熱門假期。

同時，元大鑽金卡更是「旅遊類」信用卡中，發卡等級最高者，如果選擇萬事達卡(MasterCard)則給予鈦金商務卡；選擇VISA卡給予商務御璽卡。持卡人使用萬事達或VISA機場預約接送，相比其他同樣主打旅遊的信用卡能享有更優惠價格！以元大鑽金卡刷卡買機票或團費，機場接送單程最低只要428元起，當期海外消費滿台幣3萬元，再贈送免費WIFI機租借5日。